Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του - Κανένας πολίτης δε θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε σήμερα (11/10) στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, και διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι, οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά και ότι κανένας πολίτης δε θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση σε όποια περιοχή και να βρίσκεται.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε: «Κανένας πολίτης δε θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση στο σπίτι, καμία περιοχή που θα κλείσει κατάστημα δε θα μείνει χωρίς εναλλακτική λύση και κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του».

«Καταρχάς ο κύριος Χατζηδάκης ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη τετραετία, με βάση δηλαδή τα υπουργεία από τα οποία είχε περάσει, είχε κάποια αρμοδιότητα, με εξαίρεση το διάστημα που ήταν υπουργός Οικονομικών και ήταν ο υπουργός που έχει την όποια ευρύτερη εποπτεία στο Υπερταμείο, αλλά ούτε βάσει ΦΕΚ ούτε βάσει αρμοδιοτήτων είχε, ούτε έχει κάποια αρμοδιότητα με τα ΕΛΤΑ, άρα αυτά τα περί κρυφού σχεδίου, όχι μόνο του κ. Χατζηδάκη, αλλά οποιουδήποτε άλλου κυβερνητικού στελέχους είναι αποκυήματα φαντασίας», ανέφερε όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

«Να το ξεκαθαρίσω για ακόμα μια φορά. Δεύτερον, τα ΕΛΤΑ έχουν δώσει απαντήσεις για όλα αυτά, τα οποία ακούγονται. Μπορώ να σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία. Καταρχάς, η PWC στην οποία αναφερθήκατε και εσείς είχε ξεκινήσει ως σύμβουλος το 2018 στα ΕΛΤΑ.

Τα ΕΛΤΑ ξεκίνησαν να έχουν μια σταθεροποίηση οικονομική το 2020. Μέρος του πλάνου ανεκόπη από την πανδημία. Τα ΕΛΤΑ εισέπραξαν το 2020-2021, 280 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σωστά, δηλαδή 100 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και 180 εκατομμύρια για την καθολική υπηρεσία. Και από τα 280 που σας είπα, τα 135 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος εθελούσιας εξόδου περίπου 2.000 υπαλλήλων.

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Οι ίδιοι οι πολίτες στην Ελλάδα επιλέγουν κατά 90% τον ταχυδρόμο στο σπίτι»

Στη συνέχεια, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι την εξόφληση οφειλών που είχαν τα ΕΛΤΑ σωρεύσει από τα προηγούμενα χρόνια που κάποιοι δεν πλήρωναν πριν ΔΕΗ, δήμους, χρωστούσαν δηλαδή στο ευρύτερο δημόσιο, άρα ουσιαστικά στον Έλληνα φορολογούμενο.

«Γιατί όταν ''μπαίνουν μέσα'' Οργανισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, την υλοποίηση του μετασχηματισμού και την κάλυψη ζημιών από έκτακτα γεγονότα όπως ο Covid, η κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης τα επόμενα χρόνια.

Άρα το που πήγαν αυτά τα λεφτά; Πήγαν σε χρέη προηγούμενων, σε εθελούσια έξοδο και σε ανάγκες οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Τα περί PWC ήταν εκεί πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση του τόπου. Τώρα, έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά των ΕΛΤΑ; Βεβαίως και έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά των ΕΛΤΑ.

Και γιατί είναι αναγκαία αυτή η εξυγίανση; Γιατί αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Γιατί άλλαξαν οι εποχές. Γιατί πλέον οι ίδιοι οι πολίτες στην Ελλάδα επιλέγουν κατά 90% τον ταχυδρόμο στο σπίτι».

«Οι συνταξιούχοι κατά 92%. Και ενώ η υπηρεσία στο κατάστημα έχει αντιστοιχία στο 10% των εσόδων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αυτό κοστίζει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία το 42%. Τρεις είναι οι όροι, το ξαναλέω: Κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση στο σπίτι. Καμία περιοχή που θα κλείσει κατάστημα χωρίς εναλλακτική λύση και κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του», υπογράμμισε.