Μαρινάκης για εμπρησμούς: «Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Με αναφορά στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον τριών στελεχών της ΝΔ ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Για ακόμα μία φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μία άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», τόνισε.

«Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο» πρόσθεσε.