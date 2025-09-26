Μαρινάκης για εξοπλιστικά και Αιγαίο: «Αυτά που ζητάει η Τουρκία, εμείς τα έχουμε ήδη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον ΣΚΑΙ, τοποθετήθηκε για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, και τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά για την Ελλάδα.

«Αυτά που ζητάει η Τουρκία, η Ελλάδα τα έχει προχωρήσει, τα έχει εξασφαλίσει γιατί πριν από το 2019 και για την Ελλάδα ήταν ζητούμενα.. Αυτά που ήταν δεδομένα για την Τουρκία το 2019 σήμερα είναι ζητούμενα και αυτά που ήταν ζητούμενα για την Ελλάδα του 2019 σήμερα είναι δεδομένα», σχολίασε.

«Και αυτό κάποιοι επειδή τους νοιάζει μόνο να κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα κάνουν στην Ελλάδα, το θεωρούν ‘μεγάλη αποτυχία'».

Μαρινάκης: «Ψευδές το αφήγημα περί αποτυχίας»

«Εμένα, λοιπόν, ως εκπρόσωπο αυτής της κυβέρνησης της ελληνικής κυβέρνησης, περισσότερο με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω, αυτά τα οποία είπε χθες ο πρωθυπουργός με την αρμόδια εταιρεία, η οποία προχωράει όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την πορεία και των F-16 και των F-35.

Διαβάστε ακόμα: Πλεύρης για Κουφοντίνα: «Ένα κάθαρμα, δολοφόνος είναι» - Η αντίδραση της Σίας Αναγνωστοπούλου

Αντί λοιπόν να συζητάμε ότι η χώρα μας βαδίζει σε ένα δρόμο που δεν είχε τίποτα δεδομένο πριν από κάποια χρόνια, πιανόμαστε από μια συνάντηση δύο άλλων ηγετών, σημαντική ναι την παρακολουθούμε».

Σχετικά με το αν ανατρέπονται οι ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Εγώ δεν υποτιμώ την καρφίτσα, αλλά θεωρώ πολύ πιο σημαντική από μια καρφίτσα, είναι η ουσία.

Και η ουσία από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ ήταν οι όροι που έβαλε στην Τουρκία για να προχωρήσει η συζήτηση για τα F-35, που το επαναλαμβάνω για την Ελλάδα δεν υπάρχει όρος.

Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την Τουρκία, είμαστε εδώ να απαντήσουμε βέβαια σε αυτό το ψευδεπίγραφο αφήγημα περί απόλυτης αποτυχίας. Και νομίζω απάντησα επαρκώς».

Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι θεατής των εξελίξεων»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «η Ελλάδα δεν είναι ένας θεατής των εξελίξεων και αυτά τα χρόνια και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πάμε, λοιπόν, να δούμε σε τίτλους τι δεν είχε η Ελλάδα και τι έχει σήμερα.

Διαβάστε ακόμα: Ροντέο στο Open με Λατινοπούλου και διευθυντή του Ethnos.gr: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»

Είπατε τη Chevron. Προσθέτω την ExxonMobil, αμερικανικοί κολοσσοί, οι οποίοι έρχονται και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και επικυρώνουν στην πραγματικότητα τις ελληνικές διεκδικήσεις και θέσεις, αυτά τα οποία η Ελλάδα ουδέποτε πρόκειται να τα βάλει καν στο τραπέζι.

Ζητήματα κόκκινων γραμμών, ζητήματα κυριαρχίας. Τι δεν είχαμε και έχουμε; ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Τι δεν είχαμε και έχουμε; Επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Τι δεν είχαμε και έχουμε; Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με τη σφραγίδα της Ευρώπης, δηλαδή τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας.

Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ αυτών και τα F-16 και τα F-35, Rafale, Belharra, όλα αυτά, προσέξτε, η Ελλάδα δεν είναι ότι τα είχε δεδομένα και τώρα απλά τα επιβεβαιώνει. Δεν τα είχε».

Για το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας λόγω της στρατηγικής της θέσης με το Ισραήλ τόνισε: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή και πρέπει να σταματήσει.

Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε και να διευκολύνουμε, ταυτόχρονα, κάθε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά αν κάποιοι πιστεύουν -και αναφέρομαι στους εγχώριους του πολιτικού συστήματος και όχι στην κοινωνία- οι οποίοι πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται σε πορείες και σε συλλαλητήρια κομμάτων, αναφέρομαι στα κόμματα και όχι στην κοινωνία, αν πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική είναι τόσο απλοϊκή ως προς το χρόνο, για παράδειγμα, που θα γίνει μια κίνηση, όπως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, αυτό δεν το πιστεύει αυτή η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση αυτή θέλει κάθε της βήμα, κάθε της ενέργεια να υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι, για άλλη μια φορά αυτό είναι το μείζον. Είναι σύμμαχός μας το Ισραήλ».