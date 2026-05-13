Μαρινάκης για Ηλιούπολη: «Επικίνδυνη η μετάδοση βίντεο από ΜΜΕ - ΕΣΡ και Δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα» 

Ανακοίνωση για το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη εξέδωσε ο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει, «μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών».

«Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας», τονίζει και συμπληρώνει: «Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα».

«Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.