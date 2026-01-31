Μαρινάκης για Ίμια: «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία»

Σαφές μήνυμα προς στην Τουρκία για τα 30 χρόνια από τα Ίμια έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως ο διάλογος δεν συνεπάγεται ούτε με υποχώρηση ούτε με διαπραγμάτευση κόκκινων γραμμών.



Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο Παύλος Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε την επέτειο των Ιμίων «Ημέρα Μνήμης για τους τρεις ήρωες που δεν ξεχνάμε ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας να βασίζεται στον διάλογο με την Τουρκία δεν σημαίνει καμία απολύτως υποχώρηση.

«Το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει στρατηγικά ως χώρα να μπούμε σε μια λογική διαλόγου με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε -το αντίθετο διεκδικούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα δεν έχει κοντύνει – έχει ψηλώσει», αναφερόμενος στην αμυντική θωράκιση της χώρας, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις διεθνείς συμφωνίες, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

«Ποτέ δεν θα συζητηθούν ζητήματα κόκκινων γραμμών ή ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση, αυτά δεν μπαίνουν στο τραπέζι, θεωρούμε όμως ότι για να συμμετέχεις στον διάλογο πρέπει να έχεις μία προϋπόθεση που θεωρώ ότι την πληρούμε απολύτως: να μην είσαι αφελής δηλαδή να μην πιστεύεις ότι επειδή μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα κατά περιόδους, αυτό σημαίνει ότι ο γείτονάς σου έχει αλλάξει» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν το κλίμα υπογραμμίζοντας: «Σίγουρα η χώρα μας δεν πρόκειται να τις ανεχθεί -με τις ενδεικνυόμενες αντιδράσεις από τα αρμόδια υπουργεία- αλλά θεωρώ ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης αλλά το ξαναλέω διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε συμφωνία»