Μαρινάκης για «Ιθάκη»: «700 σελίδες, ούτε μία συγγνώμη - Οι συγγενείς στο Μάτι δεν γελάνε»

Οι κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση Τύπου καταφέρθηκε με άκρως σκωπτική διάθεση κατά του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», αναφφέροντας:

«Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη 2η σαν φάρσα.

Επειδή όμως δεν είναι ενεργός πολιτικά θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ τον Γκράουτσο που είχε απαντήσει για ένα βιβλίο ότι: από τη στιγμή που πήρα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω».

Μαρινάκης: «700 σελίδες, ούτε μία συγγνώμη»

«Δεν είναι αστείο προφανώς, γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε, η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δις δεν γελάμε.

Διαβάστε ακόμα: Αντιδρά ο Τάιλερ Μακμπέθ στην αναφορά του Τσίπρα σε εκείνον - Τι ζητά

Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες –βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις– όπως οι συγγενείς στο Μάτι δεν γελάνε καθόλου. Η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία.

Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες. Κι όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών.

Για τις συγκρίσεις που γίνονται με τη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Χάρι Πότερ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν είμαι βιβλιοκριτικός. Το κοινό δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους άγους.

Υπάρχει όμως μια διαφορά στο Χάρι Πότερ στο Χόγκουαρτς: H εκπαίδευση ήταν δωρεάν ενώ σε εμάς η εκπαίδευση στοίχισε πάνω από 120 δις ευρώ».