Μαρινάκης για μελλοντικές «χρεώσεις» ακτιβιστών: «Δεν αποκλείεται εφόσον βρεθεί νομική φόρμουλα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πάυλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση του επαναπατρισμού των Ελλήνων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο που αναχαίτησε το Ισραήλ, και τον θόρυβο που προκλήθηκε από το γεγονός ότι το κράτος ανέλαβε την επιστροφή τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης αρχικά ξεκαθάρισε πως ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών:

«Πριν και πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια των πολιτών, ανεξαρτήτως του λόγου που βρέθηκαν, όπου βρέθηκαν, από τη στιγμή που κρίνεται επιτακτική η επιστροφή τους και ο ασφαλής επαναπατρισμός τους», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στην συνέχεια υποστήριξε προηγούμενες δηλώσεις του που κατακρίθηκαν από κόμματα της Αριστεράς, τα οποία αποκάλεσε «αλλεργικά στη δημοκρατία», και οι οποίες αφορούσαν την πιθανή χρέωση των ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο προς τη Γάζα:

«Θεωρώ απολύτως εύλογο αυτόν τον προβληματισμό και θεωρώ πολύ λογικό ένα μέρος της κοινωνίας, δημοκρατία έχουμε να θυμίσουμε σε κάποιους που στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα αλλεργικοί και θέλουν τη δημοκρατία μόνο α λα καρτ, αναφέρομαι σε κάποιους από αυτόν τον πολιτικό χώρο. Είναι πολύ λογικό ένα κομμάτι της κοινωνίας να αναρωτιέται και να λέει: «Γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι τον ακτιβισμό κάποιων;», δήλωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν είναι κατά των ανθρωπιστικών δράσεων για την Γάζα αλλά πως δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη για τις αυτόνομες ενέργειες Ελλήνων πολιτών, αναφερόμενος στη δράση του Global Sumud Flotilla.

«Η Ελλάδα επίσημα έχει στηρίξει ανθρωπιστικές αποστολές, έχει οργανώσει η ίδια ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στη Γάζα. Έχει πρωτοστατήσει σε τέτοιες ενέργειες και δια του Υπουργείου Εξωτερικών και δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να προλάβω τους α λα καρτ ευαίσθητους, άρα, δεν είναι ενάντια σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια», είπε.

«Αλλά από τη στιγμή που κάποιοι με δική τους ευθύνη μπαίνουν σε έναν δεδομένο κίνδυνο, αυτό δεν μπορεί να είναι ευθύνη του κράτους και των πολιτών, των φορολογουμένων του κράτους αυτού», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα χρεώσεων στους ακτιβιστών που συμμετείχαν στη δράση του στολίσκου πρις τη Γάζα:

«Δεν αποκλείεται, όπως με ενημέρωσαν ... είναι εύλογος αυτός ο προβληματισμός και η διαφωνία σημαντικής μερίδας των πολιτών, χωρίς να έχει σημασία και η δική μου άποψη».

«Δεν αποκλείεται σε επόμενες περιπτώσεις, εφόσον βρεθεί νομική φόρμουλα, να μπορεί να γίνεται τέτοια αναζήτηση, σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Δημοσίου ή κάποια τέτοια σχετική ευθύνη», συμπλήρωσε.