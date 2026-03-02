Μαρινάκης για Μέση Ανατολή: «Έτοιμοι να να επαναπατρίσουμε τους Έλληνες, μόλις αρθούν οι περιορισμοί στις πτήσεις»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα για επαναπατρισμό των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, μόλις ξεκινήσουν να γίνονται πτήσεις.

«Η ελληνική κυβέρνηση διά του υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδα αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της χώρας μας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους όταν αυτός καταστεί εφικτός καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τις οποίες οι τρεις είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής».

Μαρινάκης για εκλωβισμένους: «Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ωστόσο ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός «καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Είναι σημαντικό όπως είπε οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και των αρχών του εξωτερικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα Κατάρ και ΗΑΕ, αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες και επανέλαβε ότι το πρόβλημα αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές.

«Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα», τόνισε.

