Μαρινάκης για Νίκο Παππά: «Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει»

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με επίσημη ανακοίνωσή του, σχολίασε έντονα το περιστατικό της επίθεσης του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Με την ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική κάλυψη που παρείχε στον κ. Παππά, υπογραμμίζοντας ότι η διαγραφή του έγινε καθυστερημένα και μόνο μετά το βίαιο περιστατικό.