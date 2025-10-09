Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες οι πληρωμές»

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης καθησύχασε σήμερα (9/10) τους αγρότες πως οι πληρωμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται καθ΄ οδόν, και αναμένεται να αρχίσουν να κατατίθενται το επόμενο διάστημα.

Δήλωσε στο MEGA πως «Το πιο σημαντικό είναι γιατί επιμένουμε να λέμε ότι είναι πολύ σύνθετη αυτή η άσκηση, γιατί παράλληλα πρέπει να βρεις τους παραβατικούς, αυτούς δεν δεν δικαιούνται όσα πήραν, και ταυτόχρονα να πληρώσεις του νόμιμους.

Και να πάρουν παραπάνω οι τελευταίοι, γιατί θα πάρουν και τα χρήματα που πήραν κακώς οι παραβατικοί. Είμαστε τώρα σε μία προσπάθεια που φαίνεται ότι βαίνει προς αποτέλεσμα του να ξεκινήσουν να πληρώνονται οι πολλοί, η συντριπτική πλειονότητα του αγροτικού κόσμου, να συνεχίσουν να αναζητούνται τα κλεμμένα και να επιστρέφονται».

Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα αρχίσουμε να ακούμε για πληρωμές, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις», κατέληξε.