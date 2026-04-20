Μαρινάκης για παραίτηση Λαζαρίδη: «Δική του απόφαση και αναπόφευκτη εξέλιξη»

Στην παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας την ως «μια αναπόφευκτη εξέλιξη».

«Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μία τέτοια κατάσταση πίεσης και οδηγείσαι στην παραίτηση, θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι μία οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση. Η παραίτηση που ήταν μία δική του απόφαση ήταν μία αναπόφευκτη εξέλιξη», είπε χαρακτηριστικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Μιλώντας για την επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, είπε: «Ήταν ατυχέστατη η κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης και αυτονοήτως κατέβηκε γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα. Ήταν η πίεση των ημερών, το κατάλαβε και το πήρε πίσω. Δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν επιτρέπεται. Θεωρείται λήξαν και αναγνωρίζεται ότι πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην άρση ασυλίας των 13 πολιτικών προσώπων που φερονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας. Ούτε σε αυτή θα μπει. Από κει και πέρα οφείλω να επισημάνω ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, όχι γιατί θεωρούν ότι είναι ένοχοι αλλά γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλω να την αποδείξουν. Το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κρίνουν οι ίδιοι με βάση την συνείδηση και το ρόλο τους.

«Κάποιοι λένε ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών ή δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων, νομίζω ότι αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιον βουλευτών και ψηφίσεις την ασυλία κάποιων άλλων βουλευτών είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποια άλλοι ένοχοι. Καλό είναι να μη βιαζόμαστε, να μη βασιζόμαστε σε διαρροές, σε αναλύσεις που βασίζονται σε διαρροές. Οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών, έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε μία τέτοια ψηφοφορία», πρόσθεσε.