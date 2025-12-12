Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: «Τέλος η λογική "δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν"»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στη συχνότητα του ΣΚΑΙ, για τη συνάντηση που έχει δρομολογήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ο πρωθυπουργός «κάνει τη συνάντηση για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει.

Αλλά ας μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές: δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, όλα τα κιλά όλα τα λεφτά.»

Μαρινάκης: «Με κλειστούς δρόμους, δεν γίνεται ικανοποίηση αιτημάτων»

«Ο δεύτερος λόγος είναι για να επισημάνει ο Πρωθυπουργός στους ανθρώπους αυτούς ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αποδεκτό.

Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές».