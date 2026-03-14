Μαρινάκης για τα fake news κατά της Σοφίας Μητσοτάκη: «Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε στο διαδίκτυο την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη με το εισιτήριο της επιστροφής της.

Ο ίδιος συνόδευσε την φωτογραφία με το εξής σχόλιο: «Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους».