Μαρινάκης για Τριαντόπουλο: «Η θεωρία για το μπάζωμα έχει καταρρεύσει - Άλλο πράγμα ερευνά η δικαιοσύνη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στη σημερινή ενημέρωση Τύπου για την εισαγγελική πρόταση του Αρείου Πάγου, να περάσει από Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης κατά την τραγωδία στα Τέμπη, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ο κ. Μαρινάκης θέλησε να διαχωρήσει το φερόμενο «μπάζωμα» που διέταξε ο κ. Τριαντόπουλος από την παρούσα δικαστική εξέλιξη, αναφέροντας; «Αυτό το οποίο είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που το είπε, αλλά και όλο αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να κάνουν, δεν έχει καμία σχέση με το υπό έρευνα και υπό αξιολόγηση από τη Δικαιοσύνη επίδικο ζήτημα.

Είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα, το οποίο εντασσόταν στην ευρύτερη προσπάθεια της ομάδας, των κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης της περιβόητης ξυλολιάδας. Εκεί ήταν μια άλλη εντελώς ιστορία».

Μαρινάκης: Η θεωρία για το μπάζωμα κατέρευσε

«Τι προσπαθούσαν να πείσουν; Ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, το οποίο κάποιοι μετέφεραν, με «ενορχηστρωτή» αυτής της συγκάλυψης τον Πρωθυπουργό της χώρας και δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους, μαζί με εκείνους τους «λαθρέμπορους».

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Και επειδή θέλανε να «κουκουλώσουν αυτό το παράνομο φορτίο», «μπαζώσανε» το χώρο και αυτό ήταν το περιβόητο «μπάζωμα». Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ερευνά η Δικαιοσύνη.

Είναι άλλο πράγμα, λοιπόν, το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα είχαν ειπωθεί εκείνη την περίοδο. Και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η Δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες και από ποιον έπρεπε να γίνουν και ποιος έπρεπε να κάνει τι και ποιος δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στο πεδίο τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.

Άρα, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη και πολλές άλλες απαντήσεις που έχουμε δώσει διάφορα κυβερνητικά στελέχη ισχύουν στο ακέραιο».