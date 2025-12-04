Μαρινάκης για Τσίπρα: «Δεν γίναμε σοφότεροι - Η εκδήλωση έμοιαζε με αποτυχημένο reunion»

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε αιχμηρά σχόλια για τον πρώην πρωθυπουργό και την πολιτική του πορεία.

Ο Μαρινάκης ανέφερε: «Περισσότερο έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Γιατί αποτυχημένο; Γιατί όταν μετά από 10 - 20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμμαθητές, συμφοιτητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι και μια, με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού, αυτοκριτική.

Reunion, όπου μαζεύονται μετά από χρόνια και μάλιστα μετά από δύο χρόνια -δεν είναι ότι έλειπε ο κ. Τσίπρας και πολλά χρόνια- όπου αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο ίδιος είναι, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές -κάποιους τους έβαλε στον εξώστη βέβαια- να πει ότι τα είχε κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά, ε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία.

Στο τέλος της ημέρας η συζήτηση αυτή θεωρώ ότι είναι παρωχημένη.

Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα, οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές, δήθεν κάποιοι είναι οι προοδευτικοί, κάποιοι ανήκουν στην προοδευτική παράταξη και κάποιοι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί.

Το χουμε δει το έργο ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα. Πάει μπροστά ο κόσμος, πάει μπροστά η κοινωνία, έχει προβλήματα προφανώς, τα οποία οφείλουμε και εμείς να επιλύουμε.

Εμείς σε αυτή τη συζήτηση θα συμμετέχουμε. Ξέρετε κάτι; Επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα που είχε και παρελθόν στις καταλήψεις, θεωρώ ότι η σημαντικότερη είδηση είναι, για παράδειγμα ότι μια κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη και θέλουμε συνέχεια να μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες και θέλουμε συνέχεια να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές, φαινομενικά, νίκες, που είναι πολύ μεγάλες, σε όλους τους τομείς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού.

Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλει από εμάς ο κόσμος. Άρα, δεν έχει, νομίζω, καμία αξία να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με κάτι το οποίο, ήδη, έχουμε απαντήσει πολλές φορές.

Κάνουμε αυτοκριτική όταν μαζευόμαστε παλιοί φοιτητές, όταν επιστρέφουν να πει ότι τα έκανε όλα καλά δεν ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, αυτή τη παράταξη. Δεν τον ξέρω. Οι ταμπέλες και διαχωριστικές γραμμές ανήκουν στο παρελθόν.

Τα πήρε η δεκαετής κρίση. Κόσμος από όλους τους χώρους προτάσεις και αποτελέσματα. Ούτε προτάσεις άκουσα, καμία αυτοκριτική.

Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να πάρει σαφή θέση. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει κάποια στελέχη του να θεωρούν εν δυνάμει συνομιλητή τον κ. Τσίπρα.»

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση υποτιμά τον κ. Τσίπρα, απάντησε: «Δεν είναι θέμα ούτε υπερτίμησης ούτε υποτίμησης. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο ούτε κάποιος αντίπαλος φοβάται εμάς. Δύο χρόνια μετά γύρισε με το ίδιο ακροατήριο. Μέχρι τώρα λέει τα ίδια με τους ίδιους τρόπους και τα ίδια πρόσωπα.

Θα μπορούσε να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και να μην μπει σε αυτό τον κόπο.»

Για τις οικονομικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαρινάκης τόνισε: «Εμείς πατριωτικές θεωρούμε μόνο τις μειώσεις φόρων. Είναι η άβυσσος που μας χωρίζει από κ. Τσίπρα.

Επειδή την έχουμε ξανακούσει ιστορία οι μόνοι φόροι που μείωσε ήταν για τα καζίνο και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και αύξησε για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κλπ.»

Τέλος, απάντησε στα λεγόμενα του κ. Τσίπρα ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ: «Απαντάμε με νούμερα. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά τι βίωσαν και ποιο ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα.»