Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η Δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού»

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις υποκλοπές και τη δίκη των Τεμπών μίλησε στο MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τις υποκλοπές και τους ισχυρισμούς Ταλ Ντίλιαν, ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπήρχε ευθυνη κρατικού λειτουργού».

«Ο συγκεκριμένος κύριος θυμίζω ότι είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση δικονομικά του κατηγορούμενου στην κατ έφεση δίκη, η οποία θα διεξαχθεί όταν προσδιοριστεί ο δεύτερος βαθμός.

Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό, έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον των δικαστηρίων. Θα διατυπωθούν όταν έρθει η ώρα, εκείνοι που θεωρεί εκείνος, ως ισχυρισμούς, θα διατυπωθούν στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε ούτε εδώ, ούτε στη Βουλή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο.

Τι έχει πει μέχρι τώρα η Δικαιοσύνη; Η Δικαιοσύνη μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν.

Βλέπω μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και θα πω και το λόγο που πιστεύω ότι γίνεται αυτό- να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος και έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και όταν έρθει η ώρα της δίκης έχουν αξία αυτά που θα πει ενώπιον του δικαστηρίου, ως θέσφατα- και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί; Γιατί οι δίκες, κύριε Ευαγγελάτο, δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της Δικαιοσύνης.

Και άκουσα σήμερα τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Μίλησε για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Πράγματι… Ζητά έρευνα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ερευνά η δικαιοσύνη και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Επειδή έθεσε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν και ο μόνος. Καταρχάς η υπόθεση αυτή τοποθετείται χρονικά τέσσερα χρόνια πριν.

Προφανώς και δεν υπάρχουν (ζητήματα ασφαλείας). Θα σας πω κάτι. Το γεγονός ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη αστοχία και στο νομικό πλαίσιο και αναγνωρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον πρωθυπουργό και δεν αναγνωρίστηκε απλά.

Πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν το αναγνωρίζουν μόνο αυτό τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό δεν λέει και κάτι. Η ίδια η Ευρώπη το αναγνωρίζει.

Η ίδια η Κομισιόν το αναγνωρίζει στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου και πριν από λίγες εβδομάδες -περίμεναν τη συζήτηση στο Στρασβούργο, στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το κάνουν σημαία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης- και ο επίτροπος που εκπροσώπησε την ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά και ο προεδρεύων της συνεδρίασης αναγνώρισαν το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος έχει συμμορφωθεί σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις.

Αυτό γιατί το λέω; Γιατί το να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση, κάτι το οποίο συνέβη πριν απο κάποια χρόνια και ερευνά η δικαιοσύνη σε μια συνολική καταδίκη της χώρας μας για ζητήματα ασφαλείας, μιας χώρας που είναι πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο θωρακισμένη στα θέματα αυτά -θυμίζω ότι είμαστε η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε μια υβριδική απειλή στον Έβρο και μια σειρά από προεκτάσεις παγκόσμιων κρίσεων που φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο ασφαλείας.

Μην γενικεύουμε λοιπόν το θέμα, μην παίζουμε, μην παίζουμε στα ζάρια και μην παίζουμε με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα των συζητήσεων.

«Δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα»



Σε σχέση με το αν τίθεται θέμα αλλαγή της νομοθεσίας και να υπάρξει άλλου είδους αντιμετώπιση σε καταδικασμένους για υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

Ξέρετε αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για να δώσω αυτή την αυτή την απάντηση. Και θα τονίσω ξανά ότι όσο και να προσπαθούν κάποιοι ξέρετε, είναι ένα μοτίβο αυτό. Το μοτίβο είναι κοινό. Το θέμα που επιλέγουν διαφέρει με βάση την επικαιρότητα. Το μοτίβο ποιο είναι;

Πιάνουν ένα ζήτηματο οποίο είναι δικαστικής φύσεως, χωρίς να το υποτιμώ, είτε το περσινό (ζήτημα) το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου πάνω στην επέτειο έχτισαν το αφήγημα των ξυλολίων, είτε είναι το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων και συνολικότερα τα ζητήματα αυτά και μονοθεματικά πάνε τη συζήτηση εκεί. Γιατί το κάνουν αυτό;Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση. Μιλούσαμε πριν για τις απολαβές των πολιτών, της κοινωνίας. Εγώ δεν είπα ότι έγινε κανένας πλούσιος. Εγώ δεν είπα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να διανύσει ακόμα πολλά βήματα για να φτάσει εκεί που πρέπει.

Όμως σας παρέθεσα μια σειρά από πολιτικές που αποδίδουν. Όταν σε αυτό η αντιπολίτευση δεν έχει να αντιτάξει κάτι, δεν έχει κάτσει στο χαρτί να αποτυπώσει ένα πρόγραμμα, να το κοστολογήσει και να πει «δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης» κατά την αντιπολίτευση, « εγώ θα τα κάνω έτσι και θα τα πληρώσω με αυτόν τον τρόπο» τότε το γυρίζει στα Δικαστικά. Δεν τα υποτιμώ. Το ξαναλέω. Δεν τα υποτιμώ, αλλά σίγουρα δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα.