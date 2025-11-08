Μαρινάκης: «Η επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει - Η αλήθεια ενοχλεί»

Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛ.ΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».
Το χρονικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στις αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το σάιτ της «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ellada24.gr στην Παλλήνη, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».
Στα δύο μέτρα, από το σημείο όπου βρέθηκε το γκαζάκι, υπάρχει παιδικός σταθμός.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.
