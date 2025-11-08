Μενού

Μαρινάκης: «Η επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει - Η αλήθεια ενοχλεί»

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή | Eurokinissi
Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛ.ΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Διαβάστε ακόμα: Γκαζάκι εντοπίστηκε στην είσοδο του σάιτ «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη ΝΔ

Το χρονικό

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στις αστυνομικές Αρχές, καθώς εντοπίστηκε γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το σάιτ της «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ellada24.gr στην Παλλήνη, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Διαβάστε ακόμα: ΣΥΡΙΖΑ για Ομάδα Αλήθειας: «Μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων της ΝΔ, απειλεί με μηνύσεις και αγωγές»

Στα δύο μέτρα, από το σημείο όπου βρέθηκε το γκαζάκι, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ