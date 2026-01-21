Στις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Alpha FM 98.9, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για περίοδο ηρεμίας, αλλά για μια «έκτακτη κανονικότητα» με πρωτοφανείς προκλήσεις.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα – όπως και η Ευρώπη συνολικά – δεν πρόκειται να «βάλει νερό στο κρασί της» σε ζητήματα διεθνούς δικαίου. Η Γροιλανδία αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τεθεί υπό διαπραγμάτευση, σημείωσε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών.

Απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για διαστρέβλωση των θέσεων της κυβέρνησης σε εθνικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για «μεγάλο πολιτικό φάουλ» που, όπως είπε, στρέφεται κατά των συμφερόντων της χώρας. Τόνισε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τη θεσμική ευθύνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για το προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα, κυρίως νομικό, και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε απόλυτη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συμμετοχή της Ελλάδας σε ενδεχόμενη ανάπτυξη νατοϊκής δύναμης στη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση και το διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε ικανοποίηση για τον τρόπο ολοκλήρωσης των κινητοποιήσεων, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως είπε, η κυβέρνηση ικανοποίησε αιτήματα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά και χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων, ενώ τόνισε την ανάγκη για θεσμική και αξιόπιστη εκπροσώπηση των αγροτών.

Για το ζήτημα του εμβολίου κατά της ευλογιάς, έκανε λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη και πως καμία χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις της απαράδεκτες, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι θεσμικά κατοχυρωμένο στη χώρα και ότι «κανείς δεν μπορεί να πει σε κανέναν τι θα κάνει με το σώμα του». Σε πολιτικό επίπεδο, επεσήμανε ότι η προσπάθεια ορισμένων να την αναδείξουν σε πολιτική αυθεντία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τακτική της αντιπολίτευσης, η οποία – όπως είπε – τελικά εκτίθεται από την ίδια την πραγματικότητα.