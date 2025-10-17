Μαρινάκης και Φλωρίδης απαντούν για την αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Παρεμβαίνοντας στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Περιστέρι περί αμφισβήτησης της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλορίδης αλλά και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησαν σε νέες δηλώσεις.

Την Παρασκευή, (17/10), ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών και δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών.

Φλωρίδης: «Η Ελλάδα ίσως είναι η πιο κυβερνήσιμη χώρα στο δυτικό στρατόπεδο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, δίνοντας συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 μίλησε για την πολιτική σταθερότητα που παρέχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αποκάλεσε συνομωσία τα όσα λέγονται σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

«Όταν κανείς κοιτά την Ελλάδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δυτικών δημοκρατιών, θα διαπιστώνει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο ότι η Ελλάδα ίσως είναι η πιο κυβερνήσιμη χώρα στο δυτικό στρατόπεδο ή τουλάχιστον από τις λίγες που είναι απολύτως κυβερνήσιμες», είπε αρχικά ο υπουργός.

«Η Ελλάδα διαθέτει μια πολιτική σταθερότητα η οποία στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αδιατάρακτη που διαθέτει η κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Όποιος θέλει να δει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι θα διαπιστώσει ότι ουδέποτε τουλάχιστον στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης η Ελλάδα είχε τόσο μεγάλη αποτρεπτική ισχύ που έχει σήμερα, τόσο μεγάλη αμυντική ικανότητα που έχει σήμερα», συνέχισε.

Μιλώντας για την «καλύτερη από ποτέ» θέση της ελληνικής Δικαιοσύνης στο διεθνές δίκαιο ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών που σύμφωνα με εκείνον αδίκως υπονομεύτηκε η Δικαιοσύνη:

«Είναι ίσως η πρώτη φορά που στα χρόνια της μεταπολίτευσης η Ελλάδα όχι απλώς αμύνεται όσο αφορά στην προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά η πρώτη φορά που ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα απώτατα όρια και στα απώτατα δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Η δικαιοσύνη αυτά τα δυόμιση χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών και μετά, υπέστη και υφίσταται ακόμα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, μια τρομακτική επίθεση η οποία προέκυψε από μια τεράστια συνωμοσία. Η δικαιοσύνη υπονομεύτηκε μέσα από ένα τεράστιο ψέμα, μέσα από μια μεγάλη συνωμοσία, και εκεί δεν είπαν λέξη, κανένας τους, όσοι μιλούν τώρα για τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι εκείνη επληγει από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης».

Κλέινοντας ξεκαθάρησε: «η χώρα κινείται, η χώρα προοδεύει, η χώρα δουλεύει. Αν διατρέχουμε έναν κίνδυνο να καταστούμε χώρα μη κυβερνήσιμη, είναι αν αυτό το ετερόκλητο πολιτικό συνονθύλευμα, το οποίο κινείται από προσωπικές πολιτικές βεντέτες, κάποια στιγμή θα έπαιρνε την τύχη της χώρας στα χέρια της».

Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα έχει μια πολιτική σταθερότητα που έχει προκύψει από εκλογές»

Στο ίδιο πλαίσιο με τον Φλωρίδη, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μια Κυβέρνηση, η οποία έχει μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την οποία αποφάσισε αυτήν την πλειοψηφία η κοινωνία, η κάλπη, οι Έλληνες πολίτες σε δημοκρατική διαδικασία, έχει μια Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας η οποία έχει μια πολιτική υπεροχή και δημοσκοπικά με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα».

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως η Ελλάδα λόγω της πολιτικής της σταθερότητας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σύστημα Δικαιοσύνης όπως άλλα κράτη της Ευρώπης:

«Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο ζήτημα. Έχει μια πολιτική σταθερότητα, που έχει προκύψει από εκλογές όχι από ορισμό ή από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, από εκλογική διαδικασία και είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού γιατί αυτή η πολιτική σταθερότητα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όχι η μοναδική, για όλα τα υπόλοιπα θετικά τα οποία πρέπει να γίνουν και ήδη γίνονται πολλά από αυτά στη χώρα», είπε.

«Πράγματι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει και συνολικά το πολιτικό σύστημα, πρέπει να μην εφησυχάζεται σχετικά με όλα τα ζητήματα προστασίας των θεσμών της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου», συνέχισε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το σύστημα Δικαιοσύνης:

«Είχαμε παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, που λειτουργούσαν στο Μαξίμου- αυτά τα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκείνης της Κυβέρνησης, όχι εγώ και εσείς ή ο κ. Μητσοτάκης, τα έχει πει ο κ. Κοντονής- είχαμε μια Βουλή να μένει ανοιχτή το 2019 για να περνάει ένας Ποινικός Κώδικας με ό,τι διατάξεις είχε, είχαμε έναν νόμο Παρασκευόπουλου που αποφυλάκισε όσους αποφυλάκισε και όσο και αν ενοχλεί, αυτοί ξαναβγήκαν έξω και έκαναν βαρύτατα εγκλήματα που σόκαραν εκ νέου την κοινωνία. Είναι στατιστικά στοιχεία επιβεβαιωμένα, κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν», δήλωσε.

«Είχαμε δύο Υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη γιατί παρενέβησαν στους θεσμούς και πήγαν να χειραγωγήσουν μια σειρά από διαδικασίες και μετά το 2019 έχουμε μια Αντιπολίτευση, η οποία αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

«Ο ίδιος ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, επιτίθεται ένα άλλο κόμμα, όχι το ΠΑΣΟΚ, συνέχεια στη Δικαιοσύνη, αναφέρομαι στην κ. Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ προβληματικά και πολύ σωστά επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμανλής, ότι πρέπει να αφυπνίσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα», κετέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.