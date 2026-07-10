Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη: «Πώς θα φτάσουν 450 εκατ. για 2,5 εκατ. συνταξιούχους;»

Πυρά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή, Νίκο Ανδρουλάκη, αναφορικά με τις δηλώσεις του περί της 13ης σύνταξης.

Σημειώνεται πως σε ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματός του και είχε αναφέρει, σχετικά: «η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ».

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως "13η σύνταξη" και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σε σχετική του ανακοίνωση.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ» κατέληξε ο ίδιος.