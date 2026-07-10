Ευθεία επίθεση Μαρινάκη: «Ποιους εξυπηρέτησε ο "εντιμότατος" κ. Τσίπρας με τον ποινικό κώδικα;»

Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ομιλία του στο Περιστέρι.

«Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, σε σχετική ανακοίνωσή του.

«Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας» συμπλήρωσε και τόνισε πως «η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός «επαναφέρει το παραμύθι της "εντιμότητάς" του» και εκφράζει ένα ερώτημα: «Αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το "παραϋπουργείο Δικαιοσύνης" όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

«Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που "έβγαζαν μάτι", όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο "εντιμότατος» κ. Τσίπρας;"».

Καταλήγοντας την ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».

Σημειώνεται πως και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε αναφερθεί στον ποινικό κώδικα, φτάνοντας στο σημείο να κατηγορήσει τον κ. Τσίπρα πως χρηματίστηκε για να τον αλλάξει.