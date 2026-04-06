Μαρινάκης: «Να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έθεσε ζήτημα μείωσης του αριθμού των βουλευτών, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και αυτή του βουλευτή.

Στη σημερινή του ενημέρωση, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως η παρέμβαση, που ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μετά τις εθνικές εκλογές του 2027 και προχώρησε σε διευκρινίσεις επί του θέματος.

«Μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή» εξήγησε.

Για το διάστημα που παραμένει υπουργός, η έδρα θα δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, ο οποίος θα εκτελεί κανονικά τα καθήκοντα - σαν να είχε εκλεγεί.

«Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με το dikastiko.gr, προσθέτοντας πως «μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

«Στο πλαίσιο αυτό ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία, όλα είναι υπό συζήτηση» ανέφερε, χαρακτηριστικά.