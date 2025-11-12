Μενού

Μαρινάκης: «Ο Ανδρουλάκης να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα εγκλήματα τιμής»

Όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλήματος τιμής».

Reader symbol
Newsroom
marinakis
Ο Παύλος Μαρινάκης. | INTIME
  • Α-
  • Α+

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί;», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;».

Και στη συνέχεια τόνισε: «Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ