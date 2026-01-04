Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας χρειάστηκε 24 ώρες για να υποστηρίξει τον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία άσκησε κριτική στις ΗΠA, αλλά έστειλε και αιχμηρά μηνύματα προς την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης καταλόγισε στον κ. Τσίπρα ότι «υποστηρίζει τον αγαπημένο του δικτάτορα», ενώ έκανε λόγο για στενές σχέσεις τόσο του ίδιου όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το καθεστώς Μαδούρο.

Τέλος, για τις αντιδράσεις των κομμάτων στη δήλωση Μητσοτάκη, είπε πως «τα κόμματα μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».

