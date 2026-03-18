Μαρινάκης: «Όχι σε εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά αν η ΕΕ αποφασίσει διαφορετικά, είναι άλλη κουβέντα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο ίδιος σημείωσε, αρχικά, πως «εμείς έχουμε μιλήσει ανοιχτά για τους συμμάχους μας, είμαστε σαφείς για τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», αλλά η απάντηση είναι «καθαρή» όσον αφορά στον πόλεμο.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να οδηγεί σε περεταίρω κλιμάκωση και εμπλοκή μας στον πόλεμο. Η απάντηση είναι όχι» τόνισε.

Αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα και στάθηκε στο ότι σε αυτή συμμετέχει μόνο η Ιταλία, γεγονός που δείχνει και την ευρωπαϊκή απροθυμία για την εμπλοκή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες με μία φρεγάτα. Είναι μία ευρωπαϊκή επιχείρηση και χωροθετείται στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνδράμουμε μόνο εμείς και η Ιταλία» δήλωσε, χαρακτηριστικά, αλλά συμπλήρωσε πως «σε περίπτωση που ληφθεί άλλη απόφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ο πρωθυπουργός θεωρεί απίθανο, είναι άλλη κουβέντα».

Ερωτώμενος για το σημείο αυτό και για το αν η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στον πόλεμο, εάν ληφθεί απόφαση από την ΕΕ, εξήγησε πως «εμείς οφείλουμε να συζητήσουμε ότι θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από τη συζήτηση».

Καταλήγοντας, επανέλαβε πως «δεν υπάρχει πρόθεση. Ήδη υπάρχει η επιχείρηση Ασπίδες και στηρίχθηκε μόνο από δύο κράτη. Δεδομένου αυτού και δεδομένης της διάθεσης της Ευρώπης να μην υπάρχει εμπλοκή, θεωρώ πως κάτι τέτοιο είναι άκαιρο και δεν έχει σημασία να το συζητάμε».