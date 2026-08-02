Μαρινάκης: «Ψευδές δημοσίευμα μέχρι τέλους - Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο χτύπημα»

Σχόλιο αναφορικά με το «ψευδές», όπως το χαρακτηρίζει, δημοσίευμα αναφορικά με δείπνο του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο "χτύπημα". Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως "δείπνησε" στο σπίτι "επιχειρηματία" μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από «φωτογραφία», ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε» ανέφερε.

«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους "εμπόρους ξυλολίων" στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που "έκλαψαν" ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο σκοπός είναι η «παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο».

«Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων» επισημαίνει «δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος».

«Είναι ζήτημα επιβίωσης της Δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς» συμπλήρωσε και κατέληξε: «Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».