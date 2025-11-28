Μαρινάκης στηρίζει Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: «Η Ελλάδα επέστρεψε»

Με ένα μήνυμα που σηματοδοτεί την «επιστροφή» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική πρωτοπορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τις ευχές του στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup.
«Δέκα χρόνια μετά την πλήρη απομόνωση, η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά. Καλή επιτυχία @Pierrakakis», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στα κορυφαία ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα αποφάσεων.
