Μενού

Μαρινάκης στηρίζει Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: «Η Ελλάδα επέστρεψε»

Με ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τονίζοντας ότι «δέκα χρόνια μετά την απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε».

Reader symbol
Newsroom
Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τα Τέμπη
Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών | Intime
  • Α-
  • Α+

Με ένα μήνυμα που σηματοδοτεί την «επιστροφή» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική πρωτοπορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τις ευχές του στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup.

«Δέκα χρόνια μετά την πλήρη απομόνωση, η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά. Καλή επιτυχία @Pierrakakis», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στα κορυφαία ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα αποφάσεων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ