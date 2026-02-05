Μενού

Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στις 11 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας και λαμβάνει χώρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Newsroom
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Tags
ΠΟΛΙΤΙΚΗ