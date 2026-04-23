Μαρκόπουλος εναντίον Πλεύσης Ελευθερίας: «Είσαι χουλιγκάνος, κακοφωνίξ, άντε στη Θύρα σας»

Τεταμένος διάλογος με μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα της Βουλής, στην Ολομέλεια.

Όλα συνέβησαν στην συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Μαρκόπουλος είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής για την ομιλία του, όταν άρχισε να ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση.

Οι αντιδράσεις από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν ένα θερμό επεισόδιο με τον ίδιο να αποκαλεί τον Αλέξανδρο Καζαμία «χούλιγκαν» και «κακοφωνίξ».

Μαρκόπουλος - Καζαμίας: Ο τεταμένος διάλογος

Μαρκόπουλος : Μας λέτε γιατί δεν δίνετε τα πλεονάσματα στο σύνολό τους; Δεν γνωρίζετε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Γιατί λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό; Γιατί λέτε ψεματα;

Καζαμίας : Δεν λέμε ψέματα.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Παρακαλώ.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Παρακαλω. όχι διάλογο. Παρακαλώ. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα.

Καζαμίας : Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Μαρκόπουλος : Ο κακοφωνίξ. Φωνάξτε . Χούλιγκαν είστε. Πιάστε την εξέδρα εκεί. Σας παρακαλώ. Είστε χούλιγκαν

Μαρκόπουλος : Εσείς είστε απαράδεκτος που από εχθές δεν με αφήνετε να μιλήσω. Χούλιγκαν.

Μαρκόπουλος : Να σωπάσω; Κοίτα δημοκράτη . Χούλιγκαν είσαι. Κάτσε στην εξέδρα εκεί. Θύρα Καζαμία . Δεν γνωρίζουν καν ότι η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις και πρέπει να αποπληρώσει το χρέος τους. Και αδαείς. Και ερχονται εδώ και κουνάνε αυτοί εδώ το δάχτυλο σε αυτούς που προσπαθούν, οι αδαείς, οι οικονομικά αναλφάβητοι, οι άσχετοι.

Μαρκόπουλος : Κύριε Πρόεδρε στήνει σόου στην πλάτη μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί

Μαρκόπουλος: Κύριε Πρόεδρε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η θύρα Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει εις βάρος μου τον χουλιγκανισμό. Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ζητώ να ληφθούν μέτρα.