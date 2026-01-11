Μαξίμου: Δύο οι συναντήσεις του Μητσοτάκη με τους αγρότες - Ο Τσιάρας ζήτησε συνθέσεις έως 20 άτομα

Δύο συναντήσεις με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα πραγματοποιήσει τελικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη (13/1) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στη Νίκαια της Λάρισας προτάθηκε μια επιτροπή με 25 μέλη που θα εκπροσωπεί τα μπλόκα, τις περιοχές της χώρας και τα προϊόντα και μια δεκαμελή που θα εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό πρότεινε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε συνέχεια της δήλωσης του πρωθυπουργού ότι θα πρέπει να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των μπλόκων και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, που ούτως ή άλλως 43 μέρες τώρα είναι στο δρόμο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς

Αναμένουν την απάντηση του πρωθυπουργού για το αν θα κάνει δεκτές δύο επιτροπές. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, πάντα σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.