Τη δική του εκδοχή για την πορεία της χώρας προς το 2030 παρουσιάζει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ.
Με ανάρτησή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ασκεί κριτική στην εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030, υποστηρίζοντας ότι πίσω από το αφήγημα της «ισχυρής, ασφαλούς και δίκαιης» χώρας βρίσκονται, όπως αναφέρει, η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και σχολεία.
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σχολιάζει και το AI βίντεο που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει τη δική του «Ελλάδα 2.0», υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται «μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη» για να παρουσιαστεί μια διαφορετική εικόνα από αυτή που, σύμφωνα με τον ίδιο, βιώνει η πλειοψηφία των πολιτών.
Στη συνέχεια, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποιεί το GPS ως συμβολικό τρόπο για να παρουσιάσει τη δική του «διαδρομή» προς το 2030.
«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος», αναφέρει.
Όπως υποστηρίζει, η τεχνολογική και παραγωγική ανάπτυξη θα πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες ζωής για την κοινωνική πλειοψηφία και όχι σε μεγαλύτερα κέρδη για τους λίγους.
«Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στη ΔΕΘ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.
«Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη!», αναφέρει, θέτοντας στο επίκεντρο τα αιτήματα για αυξήσεις σε μισθούς, ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας, καθώς και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας.
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