Τη δική του εκδοχή για την πορεία της χώρας προς το 2030 παρουσιάζει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ.

@twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την "Ελλάδα 2030" με ένα TikTok video 🔴 Με ένα AI βίντεο επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει τη δική του "Ελλάδα 2.0" και μάλλον όχι τυχαία, γιατί χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλ. οι κίνδυνοι που μεγαλώνουν από την πολεμική εμπλοκή της χώρας, η ακρίβεια, οι μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, τα εξαντλητικά ωράρια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία με τις τεράστιες ελλείψεις και να εμφανιστεί στη θέση τους μια Ελλάδα «πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, πιο δίκαιη»... 👉 Ο Δ. Κουτσούμπας, με TikTok video και αξιοποιώντας με διαφορετικό τρόπο το GPS για να δείξει την πραγματική διαδρομή προς το 2030, δίνει τη δική του απάντηση και καλεί τον λαό στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30 στην πλ. ΧΑΝΘ. 💬 Συγκεκριμένα αναφέρει: "Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη! Στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!". ♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ!

Με ανάρτησή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ασκεί κριτική στην εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030, υποστηρίζοντας ότι πίσω από το αφήγημα της «ισχυρής, ασφαλούς και δίκαιης» χώρας βρίσκονται, όπως αναφέρει, η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και σχολεία.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σχολιάζει και το AI βίντεο που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει τη δική του «Ελλάδα 2.0», υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται «μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη» για να παρουσιαστεί μια διαφορετική εικόνα από αυτή που, σύμφωνα με τον ίδιο, βιώνει η πλειοψηφία των πολιτών.

Στη συνέχεια, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποιεί το GPS ως συμβολικό τρόπο για να παρουσιάσει τη δική του «διαδρομή» προς το 2030.

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, η τεχνολογική και παραγωγική ανάπτυξη θα πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες ζωής για την κοινωνική πλειοψηφία και όχι σε μεγαλύτερα κέρδη για τους λίγους.

«Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στη ΔΕΘ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

«Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη!», αναφέρει, θέτοντας στο επίκεντρο τα αιτήματα για αυξήσεις σε μισθούς, ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας, καθώς και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας.