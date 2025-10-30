Με εγκύκλιο Πλεύρη επιστροφή στη χώρα καταγωγής μπορεί να κινήσει διαδικασία αναστολής ασύλου

Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ένας πρόσφυγας που επισκέπτεται τη χώρα του, θα δικαιολογείται να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες αναστολής του ασύλου του.

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου που αφορούν δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια και παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με αφορμή φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, όποιος έχει αναγνωριστεί πρόσφυγας στην Ελλάδα, έχει πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα και επισκέπτεται τη χώρα του, από την οποία ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί διωκόμενος, θα θεωρηθεί ως ισχυρή ένδειξη ότι πλέον δεν κινδυνεύει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες αναστολής του ασύλου του, τονίζουν οι ίδιες πηγές.