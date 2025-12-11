Με κηδειόχαρτο στην εξεταστική: Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης καταγγέλλει την κηδεία του αγροτικού τομέα

Με κηδειόχαρτο για τον αγροτικό τομέα εμφανίστηκε στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας, θέλοντας να καταγγείλει την «κηδεία του πρωτογενούς τομέα». Η κίνηση του συνέπεσε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Κώστας Μπούμπας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο νομός Σερρών βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογραμμίζοντας πως οι αγρότες έχουν αποστείλει τελεσίγραφο ζητώντας γραπτές απαντήσεις και αντιδρούν έντονα στη μετάβαση στην ΑΑΔΕ.

«Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στις Σέρρες», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει την αγωνία του αγροτικού κόσμου.