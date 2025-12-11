Με κηδειόχαρτο στην εξεταστική: Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης καταγγέλλει την κηδεία του αγροτικού τομέα

Με κηδειόχαρτο για τον αγροτικό τομέα εμφανίστηκε στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας, θέλοντας να καταγγείλει την «κηδεία του πρωτογενούς τομέα». Η κίνηση του συνέπεσε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
Ο ίδιος τόνισε ότι «ο νομός Σερρών βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογραμμίζοντας πως οι αγρότες έχουν αποστείλει τελεσίγραφο ζητώντας γραπτές απαντήσεις και αντιδρούν έντονα στη μετάβαση στην ΑΑΔΕ.
«Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στις Σέρρες», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει την αγωνία του αγροτικού κόσμου.
- Το ευθύ καρφί Βορίδη στην κυβέρνηση, ο λόγος που ο Τσίπρας διάλεξε Πάτρα και το βέβαιο ποσοστό του
- Οι αρχαιολόγοι του 3000 μ.Χ. θα τραβάνε τα μαλλιά τους: Τι άγαλμα θάφτηκε στις ελληνικές θάλασσες;
- Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία και έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του
- Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.