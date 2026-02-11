Με απαράβατες τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, απόλυτη γνώση ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται οι προϋποθέσεις για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το μήνυμα ότι οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και η συνεργασία σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος πρέπει να συνεχιστούν, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών.

Οι τελευταίες προκλητικές κορώνες Χακάν Φιντάν και Ομέρ Τσελίκ άλλωστε επιβεβαίωσαν απλώς αυτό που ήδη γνωρίζει η ελληνική πλευρά. Ότι το αναθεωρητικό δόγμα της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας δεν αφήνει περιθώρια για να μπει η συζήτηση στα «βαθιά νερά» των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την παραπομπή αυτής της διαφοράς ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς η Άγκυρα εμμένει στην κατηγορηματικά απορριπτέα «λύση πακέτο» με έωλες αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και γκρίζων ζωνών, τις οποίες η Αθήνα δεν δέχεται καν να συζητήσει ορθώνοντας ως τείχος το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στόχος οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και η λειτουργική σχέση

Κατά την Αθήνα, ωστόσο, οι πάγιες θέσεις αμφότερων στα ακανθώδη δεν αναιρούν τη δυνατότητα Αθήνας και Άγκυρας να εδραιώσουν μία «λειτουργική σχέση» ιδίως σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως παρά την αδυναμία σύγκλισης για την εκκίνησης της συζήτησης αναφορικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών «η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση» και τη διατήρηση «του κλίματος ηρεμίας» στις διμερείς σχέσεις. Κοινώς οι προσδοκίες είναι χαμηλές, αλλά ο στόχος σαφής: να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας παρά τα «αγκάθια» και να αποφευχθεί η επιστροφή σε εντάσεις του παρελθόντος.

Ελλάδα και Τουρκία συμμερίζονται παράλληλα την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο χωρίς «επιδιαιτησία» (σ.σ. των ΗΠΑ) και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ατζέντα της Αθήνας

Υπό αυτό το πνεύμα μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο. Η παρουσία 10 Υπουργών στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας καταδεικνύει και τη βούληση της Αθήνας να επενδύσει στη θετική ατζέντα που έχει ήδη απτά οφέλη ως κεκτημένα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης τα τελευταία 2,5 έτη (μείωση παραβατικότητας τον αέρα, καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό με μείωση των ροών, εμβάθυνση διμερούς εμπορίου, αύξηση Τούρκων τουριστών στα νησιά που χορηγήθηκε βίζα express). Η ελληνική κυβέρνηση άλλωστε επιδιώκει να θέσει στην ατζέντα ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας στην οικονομία, τη μετανάστευση, του μεταναστευτικού, της καταπολέμησης των οργανωμένων εγκλημάτων και του πολιτισμού.

Και στην Τουρκία εξάλλου η συνάντηση των δύο ηγετών και το 6ο ΑΣΣ που πραγματοποιείται περίπου με ένα χρόνο καθυστέρηση και 1,5 χρόνο μετά την τελευταία οργανωμένη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (Σεπτέμβριο 2024), καταγράφεται ως θετική και ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών. Το γεγονός ότι ούτε η Άγκυρα αναμένει θεαματικές αλλαγές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν απομειώνει ότι γεγονός ότι και η τουρκική πλευρά επιδιώκει εξίσου τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το βλέμμα στραμμένο και στην Ε.Ε.

Η ελληνική αντιπροσωπεία

Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί τους σύμβουλοι Μίλτον Νικολαϊδης και ο Τσαγατάι Κιλίτς. Στ επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η επισκόπηση των διμερών σχέσεων, αλλά και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις για το Ιράν, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό είναι:

1. Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

7. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης

9. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 15:15 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Εν συνεχεία θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Περί τις 17.00 οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Και θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Με δεδομένα τα γνωστά «αγκάθια» πάντως, η σημερινή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ΑΣΣ δεν θα κριθούν από τις συμφωνίες και όσα ανακοινωθούν, αλλά κυρίως από το κατά πόσο οι μηχανισμοί διαλόγου θα παραμείνουν ζωντανοί και το κλίμα διαχειρίσιμο εν μέσω ενός απολύτως ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος.