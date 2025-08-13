Μεγάλες αντιδράσεις για ανάρτηση βουλευτή της ΝΔ για «16 πτητικά στην Αχαΐα»: «Στα καμένα πες το»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε με ανάρτησή του στο Facebook, ο υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ιάσονας Φωτήλας, ο οποίος έγραψε πως στην Αχαΐα επιχειρούν 16 πτητικά μέσα.

Ο Ιάσονας Φωτήλας

Συγκεκριμένα, έγραψε: «16 πτητικά μέσα είναι εδώ και επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή μας. Και ενισχύονται συνεχώς! Και εκατοντάδες οχήματα και μονάδες στο έδαφος. Τη μάχη θα την κερδίσουμε!».

Τα σχόλια έπεσαν βροχή, καθώς χτες υπήρχαν καταγγελίες από τους κατοίκους πως δεν έβλεπαν να επιχειρούν πολλά εναέρια μέσα.

Ενδεικτικά κάποια από τα σχόλια που του έγραψαν:

- Τραγικοί Ιάσων Φωτήλας που είναι τα αεροπλάνα άφησαν την Πάτρα 2 μέρες στο έλεος του Θεού !!! Κρίμα !Κ ρίμα !!! Αυτό που ζούμε είναι αδιαννόητο

- Ιάσωνα συγνώμη που θα στο πω αλλά χτες που ήταν τα εναέρια μέσα στην δυτική Αχαΐα που η φωτιά άφησε πίσω της μια τεράστια καταστροφή και δεν υπάρχουνε δικαιολογίες

- Καήκανε τα πάντα από Κάτω Αχαγια μέχρι Μποζαΐτικα παραλίγο να φτάσει η φωτιά στη πλατεία Γεωργίου για ποια μάχη μιλάτε



- Κατέβα στα καμένα με κάμερες και πες τους τα ίδια να δούμε τι θα λάβεις? Και πες μου τι προγραμματισμός υπήρχε για την ΒΙΠΕ και τις φυλακές σε τέτοιου μεγέθους πρόβλημα.

Φωτιά στην Αχαΐα | In Time / Ανδρέας Αλεξόπουλος

- Οκ από ένα σημείο και μετά λίγο έλεος, ντροπή και φιλότιμο. Έλεος......



- Μ;oνο σιωπή αγαπητέ αυτ;h την ;vρα ! Σταματήστε την προπαγάνδα επιτέλους!! Επιτέλους



- Η μάχη αυτή δεν ειναι στις κάλπες, που ειναι εύκολη.... Και μπορείς με ένα μήνυμα να την κερδίσεις. Λυπάμαι που θα στο πω, αλλά την μάχη αυτή την έχετε χάσει και καλά θα ήταν οι ιθύνοντες να προσέχουν τι λένε και πως το λένε. Αυτό που συμβαίνει ειναι τραγικό.... Η κόλαση ειναι εδώ......

- Η φωτιά ανεξέλεγκτη παντού, ο κρατικός μηχανισμός έδειξε ακόμη μια φορά την αδυναμία του, είστε όλοι υπεύθυνοι ανεύθυνοι

- Στις 9 το πρωί η φωτιά ήταν σε αυτή την κατάσταση (φωτό)! Εαν υπήρχαν όχι 16 πτητικά μέσα που λέτε αλλά 4, θα είχε σβήσει η Φωτιά! Αφήσατε 2 μικρά ελικόπτερα να κάνουν ρίψεις κ σας έφυγε! Κρίμα για τον κόσμο που χάνει τα σπίτια του!

Φωτιά στην Αχα¨ςια | Facebook

- Τί να τα κάνουμε σήμερα...χθες έπρεπε να έχουν επιχειρήσει. Εκ των υστέρων δεν σώζονται οι περιουσίες. Σχέδιο επιχείρησης ανύπαρκτο, πάλι πανικός και ατέρμονα μηνύματα του 112. Ακόμη και ο αριθμός έχασε το νόημα του επείγοντος.



- Μεγάλη κοροϊδία τουλάχιστον σεβαστείτε τις τραγωδίες των ανθρώπων



- Έχουν καεί όλα, ντροπή σε όλους, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ανεύθυνοι όλοι τους έχει καεί όλη η Ελλάδα. Μηδέν σχεδιασμός.. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται στην πράξη..

- Πολύ σωστά ...στην περιοχη σας! Γιατή τη δική μας την περιοχή την εγκαταλείψατε .... Παλεύαμε με κάτι κλαδιαά όλη νύχτα να μην μπει η φωτιά στα σπίτια μας....

- Αφού έχουν καεί όλα απλά ντροπή σε όλους καμία δικαιολογία ανεύθυνοι όλοι τους έχει καεί όλη η Ελλάδα.