Το μεγάλο στοίχημα της Κίμπερλι, η δημοσιογράφος που μίλησε με Σαμαρά και το ώριμο μάρκετινγκ Τσίπρα

Όπως μου έλεγε ένας σταθερός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει κανείς να διαβάσει προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις του και να μην σταθεί μόνο στο αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Ο κ. Σαμαράς πρακτικά αποδόμησε όλη την πολιτική του πρωθυπουργού και αντιπαρέβαλλε εναλλακτικές θέσεις. Μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα με απαξιωτικά λόγια και ουσιαστικά προέβαλλε εαυτόν ως πρωθυπουργική φιγούρα. Με ό,τι αυτό συνεπέγεται.

Το δίλημμα για το κόμμα

Ως προς το αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο Σαμαράς, στην πιάτσα υπάρχουν δύο γραμμές. Οι πεπεισμένοι που θεωρούν ότι τα άλογα έχουν βγει στην αρένα και εκτιμούν με βεβαιότητα ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει την κίνηση του, απλά πιθανότατα το 2026 και σίγουρα σε πιο κοντινό εκλογικό χρόνο. Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι υπάρχει «ορφανός» αρκετός κόσμος στα δεξιά, πολλοί εκ των οποίων ψήφιζαν ΝΔ, που δεν βρίσκουν έκφραση. Άλλοι πάντως πιστεύουν ότι στο τέλος ο Σαμαράς δεν θα το τολμήσει, αλλά θέλει να διαμορφώσει το σκηνικό για να γίνουν κινήσεις φθοράς και ανατροπής του Μητσοτάκη. Και λένε ότι ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το σενάριο, καθώς όσο «παίζει» τόσο περισσότερο ακούγονται οι παρεμβάσεις του. Αν κάνεις κόμμα και μπεις ξανά στην πολιτική κονίστρα, τα πράγματα είναι αλλιώς.

Η δημοσιογράφος και οι 91

Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Σαμαράς δεν επέλεξε κάποιον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 ή κάποιον άλλον δημοσιογράφο του πολιτικού ρεπορτάζ για τη συνέντευξή του. Επέλεξε τη freelancer συνάδελφο Ιρένα Αργύρη, η οποία έχει το διαδικτυακό κανάλι Iris Tv και κάνει συνεντεύξεις. Αν δει κανείς τους τελευταίους τέσσερις καλεσμένους της, ήτοι τους καθηγητές Γιάννη Μάζη, Μελέτη Μελετόπουλο, Γιώργο Φίλη και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη, διαπιστώνει μια κοινή συνισταμένη: αποτελούν, πλην του Απόκη, μέλη της πρωτοβουλίας των 91 που το καλοκαίρι είχαν εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ και είχαν απευθύνει προσκλητήριο ενεργοποίησης σε πατριωτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και στους πρώην πρωθυπουργούς. Μπροστάρης εκείνης της κίνησης ήταν ο Μελέτης Μελετόπουλος, ενώ σε άλλους κύκλους λέγεται ότι ο καθηγητής Γιάννης Μάζης είναι σε συζήτηση για να πολιτευτεί με το κόμμα Σαμαρά.

Οι εγγραφές για τις εσωκομματικές

Μέσα σε όλα αυτά, η ΝΔ βαδίζει προς εσωκομματικές εκλογές σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, ώστε να εκλεγούν πρόεδροι νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, αλλά και σύνεδροι. Κατά πληροφορίες οι εγγραφές προσεγγίζουν τις 100.000, νούμερο διόλου αμελητέο για τα δεδομένα της συγκυρίας. Στις μεγάλες νομαρχιακές της Αττικής οι κόντρες είναι λίγες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μία υποψηφιότητα. Γενικά, στο 1/3 από τις 59 νομαρχιακές υπάρχει ντέρμπι, ενώ τα πράγματα γίνονται πιο αμφίρροπα σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων. Και βεβαίως παρόντες είναι οι κομματικοί μηχανισμοί, αν και οι υπουργοί αποφεύγουν να ανοίξουν μέτωπα με υποψήφιους προέδρους νομαρχιακών.

Η Κίμπερλι, ο Κυριάκος και ο Τραμπ

Στην Αμερικανική Πρεσβεία θεωρούν πως δεν υπήρχε καλύτερη αρχή για τη νέα Πρέσβη, μετά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και αφορούν στη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μαθαίνω μάλιστα πως το excel με τα αιτήματα για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Γκίλφοϊλ έχει τόσα πολλά κελιά που είναι αδύνατο να γίνει ακόμη και απλή ανάγνωση του. Πάντως η κυρία Γκίλφοϊλ εργάζεται πυρετωδώς - όπως μαθαίνω αρμοδίως - για το πρώτο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του Αμερικάνου Προέδρου, το οποίο έχει ζητήσει η Αθήνα. Έμαθα επίσης πως υπήρξε απευθείας επικοινωνία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην Αθήνα την Πέμπτη το απόγευμα με τον Λευκό Οίκο για ενημέρωση των όσων συμφωνήθηκαν στο διατλαντικό συνέδριο Ενέργειας. Συμπέρασμα - με τους Αμερικανούς τα πάμε καλά.

Ο Τσίπρας και οι εκλογές

Για τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το επιτελείο Τσίπρα ώστε να μαρκετάρει σωστά το βιβλίο του σας μίλησα σε προηγούμενο σημείωμα. Αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα παρουσιάσουν το βιβλίο στις 24 Νοεμβρίου που - όπως και να το κάνουμε - θα είναι το πολιτικό γεγονός του μήνα. Μαθαίνω επίσης πως την μεθεπόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει διαδικτυακά το πρώτο επιστημονικό συμβούλιο του ιδρύματος και θα γίνει μια πρώτη συντονιστική προσπάθεια παραγωγής κάποιων μελετών. Πάντως άνθρωπος μου που γνωρίζει καλά τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, εδώ και μήνες επιμένει πως, κόμμα Τσίπρα θα δούμε μόνο καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές και όχι νωρίτερα. Και πως μέχρι τότε ο ίδιος θα επιδιώξει να καρπωθεί την κυβερνητική φθορά, αδιαφορώντας για την προσμονή που μπορεί να δημιουργήσει η καθυστέρηση ανακοίνωσης νέου κόμματος. Εν προκειμένω, θα προτιμήσει να αντεπιτεθεί επικοινωνιακά τις ημέρες πριν τις εκλογές. Άρα, υπομονή για το νέο κόμμα.