Μείωση φορολογικών συντελεστών: Παραδείγματα ανά εισόδημα

Τη μείωση στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Δείτε LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με σύνθημα: «Η ώρα της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας» ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως: «Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες - οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων».

Μείωση φορολογικών συντελεστών: Παραδείγματα

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενικός φόρος για ως 25 ετών

Επίσης, ανακοινώθηκε, μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ