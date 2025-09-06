Μενού

Μείωση φορολογικών συντελεστών: Παραδείγματα ανά εισόδημα

Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για τρίτεκνους και για πολύτεκνους.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τη μείωση στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Δείτε LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με σύνθημα: «Η ώρα της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας» ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως: «Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες - οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.  Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων».

 

Μείωση φορολογικών συντελεστών: Παραδείγματα

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενικός φόρος για ως 25 ετών

Επίσης, ανακοινώθηκε, μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

  • -Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • -Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • -Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ