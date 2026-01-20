Μελέτη κατά Καρυστιανού: «Επικίνδυνη η πολιτική της δήλωση - Δεν είναι προσωπική τοποθέτηση»

Την γνώμη της για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις εξέφρασε η Ευρωβουλεύτρια, Ελεονώρα Μελέτη το πρωί της Τρίτης, (20/01) καθώς βρέθηκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπής «Το Πρωινό».

Η ίδια στάθηκε στην ουσία των δηλώσεων της κ. Καρυστιανού, τονίζοντας πως δεν τις αντιμετωπίζει ως μια απλή προσωπική άποψη, αλλά ως μια πολιτική τοποθέτηση, πολύ σοβαρή μάλιστα.

Όπως υπογράμμισε, το θέμα των αμβλώσεων δεν είναι θέμα προς συζήτηση, καθώς αφορά κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών εδώ και πολλά χρόνια.

«Εγώ είμαι εδώ για να σχολιάσω επί της ουσίας τις δηλώσεις και δεν τις αντιμετωπίζω σαν προσωπική τοποθέτηση γιατί στο ζήτημα των αμβλώσεων ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Το αντιμετωπίζω ως πολιτική δήλωση που είναι ξεκάθαρα επικίνδυνη. Όχι μόνο επειδή η άμβλωση είναι κατοχυρωμένες από το 1986. Όχι επειδή για να κατοχυρωθεί η άμβλωση ως δικαίωμα έχουν γίνει αιματηροί αγώνες από την πλευρά των γυναικών. Αλλά γιατί δεν μπορεί να ακούγεται ότι έστω και σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσε ένα γυναικείο κεκτημένο δικαίωμα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι σαν να λέμε "επιτρέπω στην κοινωνία να πάρει αποφάσεις για εμένα και το σώμα μου και τι επιλογές θα πάρω εγώ και κάθε γυναίκα για τη ζωή της". Είναι σαν να έχουμε ενσωματώσει και κανονικοποιήσει την προσδοκία που έχουν πολλοί ως προς τον έλεγχο που έχουν κάποιοι πάνω στο γυναικείο σώμα», συμπλήρωσε η Ελεωνόρα Μελέτη.

Αναφερόμενη στην επαγγελματική ιδιότητα της Μαρίας Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι οι προσωπικές ή επιστημονικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να καθορίζουν τις αποφάσεις ενός κράτους σε θέματα δικαιωμάτων.

«Φροντίζει παιδιά μετά τη γέννηση. Αυτή είναι μια δική της επιστημονική προσέγγιση, ένας θεολόγος έχει μια θεολογική. Το πρίσμα δεν είναι ένα, είναι πολλαπλά. Αλλά ένα κράτος δεν αναλαμβάνει υπόψη τις προσωπικές απόψεις του καθενός αλλά το τι είναι δίκαιο. Είναι οπισθοδρόμηση οτιδήποτε μας οδηγεί προς τα πίσω», δήλωσε.