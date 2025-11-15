ΜέΡΑ25 για επίθεση ΑΡΑΣ σε αναρχικούς: «Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού»

Θέση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο ανάμεσα σε αριστερές ομάδες και αναρχικούς, πήρε με ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 όπου κάνει λόγο για «πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού» που «δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του κόμματος, «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.
Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».
