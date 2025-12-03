Μενού

Μέσα σε αποθέωση η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα: «Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός» από το κοινό

Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξή του στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Αλέξης Τσίπρας
Η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και συνθημάτων μπήκε στο θέατρο «Παλλάς» ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Στο κατάμεστο θέατρο των 1500 θέσεων, ο κόσμος υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα με συνθήματα όπως: «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», αλλά και «Να' τος, Να'τος ο πρωθυπουργός.

Δείτε και το βίντεο του Orange Press Agency:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ