Μέσα σε αποθέωση η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα: «Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός» από το κοινό

Εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και συνθημάτων μπήκε στο θέατρο «Παλλάς» ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».
Στο κατάμεστο θέατρο των 1500 θέσεων, ο κόσμος υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα με συνθήματα όπως: «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», αλλά και «Να' τος, Να'τος ο πρωθυπουργός.
Δείτε και το βίντεο του Orange Press Agency:
