Το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη: Επικήδειοι από Τσίπρα, Φάμελλο

Σε κλίμα θλίψης φίλοι, συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα απο το χώρο της Αριστεράς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη σήμερα στις 14:30 το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας.

Μάλιστα η οικογένεια του πρώην υπουργού ζητά αντί για στεφάνια, να διατεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α στους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha Bank: GR3101402350235002002004806

EΘNIKH TPAΠEZA: GR8801101130000011329600446

Ο χαμός του Αλέκου Φλαμπουραάη συγκίνησε τους συντρόφους του από όλη την αριστερά και μάλιστα σήμερα (20/11) σύσσωμη αναμένεται να δώσει το παρών στο τελευταίο αντίο.

Τα χρόνια που συμπορεύθηκαν με τον Πρώην υπουργό, οι εμπειριες που έζησαν, οι δύσκολες και οι ευχάριστες στιγμές αποτυπώθηκαν και στα χιλιάδες μηνύματα στα σοσιαλ μίντια με την λέξη «πατέρας» να κυριαρχεί στα περισσότερα απο αυτά. Άλλωστε ήταν αγαπητός σε όλον τον πολιτικό χώρο. Ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον αντιμετώπιζαν με σεβασμό και εκτίμηση και αυτό φάνηκε και με την είδηση του θανάτου του.

Επικήδειοι από Τσίπρα και Φάμελλο

Για τον Αλέξη Τσίπρα όπως καινό ιδιος έχει πει ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ο δεύτερος πατέρας του και ο παππούς των παιδιών του, σήμερα μάλιστα έχει αναλάβει και το δύσκολο έργο του αποχαιρετισμού.

Ο Πρωώην πρωθυπουργός θα εκφωνήσει τον επικήδειο προσπαθώντας σε λίγα λεπτά να συμπεριλάβει όλα όσα έζησαν μαζί. Απο μικρό παιδί τον γνώριζε μιας και ήταν προσωπικός φίλος του πατέρα του και στάθηκε δίπλα του από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, όταν και ο Αλέκος Φλαμπουραρης τον πρότεινε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και σήμερα.

Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την σιωπή μέχρι και την ημέρα της κηδείας. Βρέθηκε απο την πρώτη στιγμή στο πλάι της αγαπημένης συντρόφου του Αλέκου Φλαμπουραάρη, Ευης και του γιου τους Μιχάλη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και ο Σωκράτης Φάμελλος θα εκφωνήσει επικήδειο ενώ θα μιλήσουν και ο Πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης ενώ δεν αποκλείεται λίγα λόγια να πει και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμανης.

Ο Αλέκος Φλαμπουραρης μέχρι το τέλος ήταν όρθιος και στα καθήκοντά του. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό του μιας και μέχρι πριν λίγο καιρό συναντιόντουσαν στο Γραφείο του, στον δεύτερο όροφο της Κουμουνδούρου.