Μετά το μπλόκο στα social media, έρχεται συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση - Πώς σχολιάζονται οι πρωτοβουλίες

Την προσήλωση του Πρωθυπουργού στο κυβερνητικό έργο με έμφαση σε πολιτικές ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και βελτίωσης της ζωής των πολιτών, αναδεικνύει, σύμφωνα με συνεργάτες του, η χθεσινή ανακοίνωση της απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media από 1/1/2027. Είναι σαφές βεβαίως ότι η εν λόγω πρωτοβουλία συνδράμει και στην προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να μη μονοπωλείται η δημόσια συζήτηση από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για βουλευτές της ΝΔ και να μην εγκλωβιστεί η ίδια σε μία στείρα αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, η οποία επιδιώκει τη φθορά της.

«Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει πως είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που βάζει στο τραπέζι και ανοίγει μικρά ή μεγάλα, εύκολα ή δύσκολα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και αλλάζουν την καθημερινότητά τους», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαμόρφωση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό έως το τέλος του 2026.

Για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας, ο Πρωθυπουργός επιστράτευσε τον λογαριασμό του στο TikTok χρησιμοποιώντας μάλιστα και λεξιλόγιο της νεολαίας, ώστε να κερδίσει την προσοχή των ανηλίκων. Με το μπλόκο που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς ψηφιακής επαλήθευσης της ηλικίας και να προχωρήσουν σε καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.

Επισημαίνεται, δε, ότι το μέτρο δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες ιδιωτικής επικοινωνίας για την ανταλλαγή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά αφορά υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες όπου οι χρήστες δημιουργούν προφίλ, δημοσιεύουν περιεχόμενο και αλληλεπιδρούν δημόσια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει στη διάθεσή του μετρήσεις που αποτυπώνουν τον θετικό αντίκτυπο του μέτρου στην κοινωνία ενώ τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής από τους γονείς, οι οποίοι αισθάνονται ότι πλέον θα έχουν σύμμαχο την πολιτεία στην προσπάθειά τους για την επιβολή ορίων στα παιδιά τους.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας άλλωστε προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Όπως και σε άλλους κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής «ο νόμος θέτει το πλαίσιο, η αποτελεσματική εφαρμογή του, όμως, στηρίζεται και στη συμμετοχή της οικογένειας», σημειώνει η κυβέρνηση. Οι γονείς καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ισορροπημένης σχέσης των παιδιών με την τεχνολογία.

Επόμενο βήμα της κυβέρνησης στην επιχείρηση ανάκτησης των πολιτικών πρωτοβουλιών είναι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα και θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Είναι κάτι το οποίο είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, άρα δεν θεωρώ ότι θα αργήσει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100.3. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον και η συζήτηση αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και Υπουργού την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος στη σκιά των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσαν κλυδωνισμούς στη «γαλάζια» παράταξη.