Μαρκόπουλος για αίτημα Πάνου Ρούτσι: «Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, εκφράζοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια του πατέρα να αναζητήσει απαντήσεις για τον θάνατο του γιου του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε πως το δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί μια εθνική τραγωδία που συγκλονίζει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. «Ως κυβέρνηση, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάλεσε τη Δικαιοσύνη να κινηθεί άμεσα, ώστε να ριχθεί φως στην υπόθεση και να υπάρξει ανακούφιση για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

H ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου