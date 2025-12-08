Μεταναστευτικό: Συμφωνία Ελλάδας - Γερμανίας για τις επιστροφές αιτούντων άσυλο στην χώρα

Η Ελλάδα και η Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του κανονισμού Δουβλίνο, κλείνοντας ένα μακροχρόνιο κεφάλαιο που αφορούσε επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η Αθήνα έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την έναρξη εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου τον Ιούνιο του 2026 από «καθαρή βάση», χωρίς τα βάρη παλαιών φακέλων.

Τη συμφωνία οριστικοποίησαν σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο Γερμανός ομόλογός του, σε μια συνάντηση όπου κυριάρχησε η κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις του μεταναστευτικού και η ανάγκη πλήρους προετοιμασίας ενόψει της εφαρμογής του νέου πλαισίου της ΕΕ.

Οι υποθέσεις που διαγράφονται αφορούν αιτούντες άσυλο από τρίτες χώρες, οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα και βάσει του ισχύοντος κανονισμού το Βερολίνο μπορούσε να τους επιστρέψει στη χώρα μας για επανεξέταση των αιτημάτων τους. Για χρόνια, ο όγκος αυτών των υποθέσεων αποτελούσε σημείο πίεσης για την Αθήνα.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, αναγνωρίζει ότι η Γερμανία βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με έντονη πίεση μέσω δευτερογενών μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εκκαθάριση εκκρεμοτήτων ως πράξη αλληλεγγύης από το Βερολίνο προς την Αθήνα, που συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύστημα.