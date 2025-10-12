Μικρές φθορές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την έκρηξη: Που στρέφονται οι Αρχές

Mικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκλήθηκαν από τη χθεσινοβραδινή έκρηξη, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, στη Λ. Συγγρού.
Διαβάστε ακόμα: Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού
Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, από την έκρηξη με γκαζάκια προκλήθηκε μαύρισμα στην τοιχοποιία, σπάσανε κάποια τζάμια από την εξωτερική θύρα, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε εντοπίστηκαν φθορές σε παρακείμενα οχήματα.
Στο σημείο πήγαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.
- Η κλωτσιά του Μπόμπαν στο πρόσωπο του αστυνομικού στο Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ερυθρός Αστέρας που ξεκίνησε τον εμφύλιο
- Το «καταραμένο» πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού - Συμμετείχε στο πείραμα της Φιλαδέλφειας;
- Γιατροί λένε τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τον αυνανισμό για έναν μήνα
- Οργή για γνωστό λογαριασμό που λοιδορεί τον Πάνο Ρούτσι: «Απατεώνας, τελείωσε την απεργία πείνας πιο χοντρός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.