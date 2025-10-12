Μενού

Μικρές φθορές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την έκρηξη: Που στρέφονται οι Αρχές

Στο σημείο πήγαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.

Ypourgeio
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης | INTIME
Mικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκλήθηκαν από τη χθεσινοβραδινή έκρηξη, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, στη Λ. Συγγρού.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, από την έκρηξη με γκαζάκια προκλήθηκε μαύρισμα στην τοιχοποιία, σπάσανε κάποια τζάμια από την εξωτερική θύρα, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε εντοπίστηκαν φθορές σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο πήγαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.

