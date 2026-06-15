Μιλένα Αποστολάκη: «Αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας η κυβέρνηση»

Απροθυμία να προστατεύσει χιλιάδες ασφαλισμένους από τις δυσβάστακτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας καταλόγισε στην Κυβέρνηση η Μιλένα Αποστολάκη κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησής της στη Βουλή.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε το κρίσιμο ζήτημα των νέων αυξήσεων της τάξης του 9% και 13% στα ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια, επισημαίνοντας ότι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται έναν νέο δείκτη αναπροσαρμογής, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες - ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας ασφαλισμένοι - να βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσβάστακτες επιβαρύνσεις χωρίς ουσιαστική προστασία από την Πολιτεία.

Ο Υφυπουργός Λ. Τσαβδαρίδης παρότι ισχυρίστηκε ότι δεν υφίσταται κανονιστικό κενό, αναφέροντας στη συνέχεια ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου, παραδέχθηκε επί της ουσίας την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως ωστόσο να δώσει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των αυξήσεων, την ανάγκη προσωρινής προστασίας των ασφαλισμένων και τους ελέγχους στις ασφαλιστικές εταιρείες. «Η Κυβέρνηση επιλέγει να λειτουργεί ως αμέτοχος παρατηρητής απέναντι στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων ασφαλισμένων. Αν δεν υπήρχε η πίεση του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν θα είχαμε την τοποθέτηση του Υφυπουργού για ανακοίνωση του νέου δείκτη αναπροσαρμογής στα τέλη Ιουνίου.

Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση σύρθηκε στη σημερινή της ανακοίνωση αναδεικνύει με προφανή τρόπο τη σκόπιμη μεθόδευσή της που οδήγησε επί μακρόν σε ένα αρρύθμιστο πεδίο προκειμένου να διευκολυνθούν αδικαιολόγητες και καταχρηστικές αυξήσεις και χιλιάδες ασφαλισμένοι να εξαναγκασθούν να εγκαταλείψουν τα ισόβια συμβόλαιά τους.», σημείωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Επεσήμανε δε την απόφαση Δ’ 2196/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επιβεβαιώθηκε η καταχρηστικότητα των όρων που χρησιμοποιούνται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τις αυξήσεις ασφαλίστρων. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι όροι που επιτρέπουν αυξήσεις ασφαλίστρων οφείλουν να είναι

συγκεκριμένοι και πλήρως κατανοητοί, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί εκ των προτέρων να προβλέψει τις οικονομικές συνέπειες της σύμβασής του, σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για όρους καταχρηστικούς που παραβιάζουν ευθέως την αρχή της διαφάνειας και διαταράσσουν τη συμβατική ισορροπία εις βάρος του καταναλωτή.