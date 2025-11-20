Μενού

Μιλένα Αποστολάκη για «Φραπέ»: «Μεθόδευση για να μη μιλήσει για τις σχέσεις με Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη»

Τι αναφέρει η Μιλένα Αποστολάκη στη δήλωσή της για τη μη προσέλευση του «Φραπέ» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλένα Αποστολάκη
Η Μιλένα Αποστολάκη σε επιτροπή της Βουλής | INTIME/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Για «μεθόδευση» κάνει λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη αναφορικά με τη μη προσέλευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωσή της στο Περιστύλιο της Βουλής, η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρει: «Η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κ. Ξυλούρης ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομοιακές του σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη».

