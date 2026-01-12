Μιλένα Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια»

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε δήλωσή της σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταφέρεται κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως «η ΝΔ δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη».

Σε δήλωσή της, αναφέρει - μεταξύ άλλων - πως το ΠΑΣΟΚ «επαναφέρει, ζητώντας να τεθεί σε ψηφοφορία, το αίτημα για άμεση κλήτευση και εξέταση κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων - όπως οι πρώην Γ.Γ.του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης - και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.»

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Όταν ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ως «όχι την καλύτερη στιγμή της Βουλής», αναφερόταν προφανώς στον μονομερή αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το ίδιο μοτίβο όμως επαναλαμβάνεται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία να αρνείται την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων που αφορούν την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ. Η αυτοκριτική του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ανειλικρινής και η συγκάλυψη σταθερή κυβερνητική επιλογή.

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει, ζητώντας να τεθεί σε ψηφοφορία, το αίτημα για άμεση κλήτευση και εξέταση κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων - όπως οι πρώην Γ.Γ.του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης - και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.

Ζητάμε επίσης να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ. Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ στις 10/1/26 διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης.

«Ομολογία πανικού η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης – Ενοχλεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν»

Η εξαγγελθείσα πρόθεση να απαγορευθούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών συνιστά ομολογία πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στα όσα αποκαλύφθηκαν στις συνεδριάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: ένα σκάνδαλο με «γαλάζια» σφραγίδα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων, στελεχών και μελών της ΝΔ.

Χάρη στη δημόσια και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, οι πολίτες γνωρίζουν. Και αυτό ενοχλεί. Οι επικλήσεις περί αποφυγής πρόκλησης πόλωσης ή προστασίας του κύρους του κοινοβουλευτισμού αποτελούν πρόσχημα που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών. Ο αποκλεισμός

μαρτύρων και η απαγόρευση της τηλεοπτικής κάλυψης υπηρετούν αποκλειστικά τη στρατηγική της ΝΔ η οποία δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη.»

