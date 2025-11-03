Μιλένα Αποστολάκη για τραγωδία στο Μάτι: Ερώτηση για την άνιση μεταχείριση συγγενών και των εγκαυματιών

Με πρωτοβουλία της Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκη Κεραμέως και Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με θέμα την «Αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική». Η ερώτηση συνυπογράφεται και τους συνάδελφούς της κ. Αποστολάκη, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο, κ. Ιωάννη Τσίμαρη, κ. Παύλο Χρηστίδη και κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Επτά χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, οι οικογένειες των θυμάτων και οι εγκαυματίες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας ανείπωτης τραγωδίας χωρίς την απαραίτητη θεσμική και οικονομική στήριξη από την Πολιτεία. Η απουσία ειδικού πλαισίου αποκατάστασης, αντίστοιχου με εκείνου που δικαίως θεσπίστηκε για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών (Ν. 5039/2023), συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά την ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Με την ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ειδικής σύνταξης για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, στη διαγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, στην απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς και στην πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών των εγκαυματιών κατά τα πρότυπα των διατάξεων των άρθρων 57–62 του Ν. 5039/2023.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος των πληγέντων και να εξασφαλίσει την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των θυμάτων εθνικών τραγωδιών. Για τον λόγο αυτό οι Βουλευτές ζητούν την υιοθέτηση όλων των παραπάνω προτάσεων καθώς και την παρουσίαση από την Κυβέρνηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης που θα τις περιλαμβάνει.