Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό»

Την κυβερνητική αδράνεια και την απόπειρα επικοινωνιακής οικειοποίησης ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την προστασία των καταναλωτών ανέδειξε η Μιλένα Αποστολάκη κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησής της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, επισημαίνοντας παράλληλα τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέδωσε ευθύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την καθυστερημένη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2225 με την οποία ενισχύονται η διαφάνεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών, τονίζοντας ότι έπρεπε να έχει ενσωματωθεί έως τον Νοέμβριο του 2025, παρά τις ανακριβείς επισημάνσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για απόπειρα παρουσίασης της επικείμενης εφαρμογής της Οδηγίας ως δήθεν δική της μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.

Ανέφερε ότι με την Οδηγία θεσπίζεται ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των πολιτών, με σαφή προσυμβατική ενημέρωση, αυστηρότερους κανόνες υπεύθυνου δανεισμού και μέτρα αποτροπής της υπερχρέωσης, σε μια περίοδο που οι πολίτες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με αδιαφανείς και καταχρηστικές χρεώσεις όπως έξοδα φακέλου και προμήθειες χωρίς σαφή ανταποδοτικότητα.

Υπογράμμισε ότι τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα αγγίζουν το 9,94%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 7,15%, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 40% ακριβότερο δανεισμό για τους Έλληνες πολίτες, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις υπέρογκες επιβαρύνσεις από πιστωτικές κάρτες, με επιτόκια που κυμαίνονται από 14% έως και πάνω από 18%.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη διακύμανση επιτοκίων και αποτελεσματική θωράκιση των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές εστιάζοντας στην παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρωμένου πλαισίου για την κατάργηση των παράνομων χρεώσεων και προμηθειών των τραπεζών, την έκταση φορολόγηση τους καθώς και την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, το οποίο η Κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε!